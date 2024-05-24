В «Пари НН» объяснили появление Черчесова на тренировке команды

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о посещении бывшим тренером сборной России Станиславом Черчесовым тренировки нижегородцев.

«Станислав Саламович приезжал на ЦИПР. По дружбе попросили заехать в клуб на тренировку. Побыл час, дал несколько советов и уехал. Ничего особенного», — сказал Кондратов «СЭ».

На данный момент «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 29 туров.

25 мая нижегородский клуб проведет выездную встречу с «Крыльями Советов». Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром матча был назначен Алексей Сухой.