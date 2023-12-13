В «Пари НН» оценили итоги первой части сезона РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал выступления команды в первой части сезона РПЛ.

Генерального директора нижегородцев попросили оценить результаты команды после наступления зимнего перерыва в РПЛ.

«На четыре с плюсом. Мы даже чуть больше выполнили относительно того, что планировали. Планировали быть десятыми. У нас сейчас место выше, чем планировали. Но тут вопрос не в местах, а в качестве футбола. Мы видим, что прибавляем. Не только мы — наши соперники тоже отмечают прогресс «Пари НН», — цитируют Мелик-Гусейнова «Известия».

«Пари НН» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В первом матче после зимней паузы команда Сергея Юрана на своем поле примет «Факел». Встреча пройдет 1-3 марта.