Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:22

В «Пари НН» оценили итоги первой части сезона РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал выступления команды в первой части сезона РПЛ.

Генерального директора нижегородцев попросили оценить результаты команды после наступления зимнего перерыва в РПЛ.

«На четыре с плюсом. Мы даже чуть больше выполнили относительно того, что планировали. Планировали быть десятыми. У нас сейчас место выше, чем планировали. Но тут вопрос не в местах, а в качестве футбола. Мы видим, что прибавляем. Не только мы — наши соперники тоже отмечают прогресс «Пари НН», — цитируют Мелик-Гусейнова «Известия».

«Пари НН» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В первом матче после зимней паузы команда Сергея Юрана на своем поле примет «Факел». Встреча пройдет 1-3 марта.

Источник: «Известия»
Футбол
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
0
Читайте также
В НХЛ спрогнозировали число голов Овечкина в этом сезоне
Роналду забил в 2023 году 50 голов! Лучшая результативность за пять лет и огромные доходы
Москва приравняет взлет F-16 с баз в Польше, Румынии и Словакии к участию в конфликте
Контролер высадил ребенка из автобуса в холод у леса в Петербурге
В Москве впервые лишили гражданства РФ за совершение преступления
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Источник: «Спартак» интересуется форвардом «Бешикташа» Абубакаром, которого исключили из команды за плохую игру
«Факел» проведет три сбора в турецком Белеке
«Зениту» надо продавать Ренана: 25 миллионов евро за лавочника — сделка мечты
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев рассказал о сложностях с трансфером Томпсона
Агент Рыбуся рассказал, что футболист будет готов играть во второй части сезона
Стали известны самые подорожавшие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Семин: «Победы в концовках — предвестники чемпионства, у «Краснодара» они есть»

Игонин: «Зенит» может отпустить Вендела. В команде есть футболисты, способные играть в РПЛ»