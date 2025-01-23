Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:58

В «Пари НН» оценили трансферную кампанию клуба зимой

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» высказался о трансферной кампании клуба.

«Нас не устраивает результативная часть, отображенная в турнирной таблице. Мы должны быть выше. Цели у клуба есть, и они требуют от каждого члена клуба следовать им. Мы должны быть активны на трансферном рынке, чтобы добиваться поставленных целей», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Также генеральный директор «Пари НН» высказался об усилении атакующей линии клуба.

«Не сказал бы, что у нас перебор нападающих. Все-таки это была до настоящего времени не очень сильная сторона команды. Мы играли больше от обороны. Мы хотим работать в атаку, этого хочет наш зритель. Игра команды должна становиться интереснее», — добавил Мелик-Гусейнов.

Зимой команду пополнили нападающие Александр Кокшаров и Вячеслав Грулев.

После 18 туров нижегородский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после возобновления сезона «Пари НН» сыграет дома с «Акроном» 1 марта.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
Читайте также
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
Мизулина обвинила Трампа в кощунстве из-за его высказываний о ВОВ
Турнир PFL Champions Series 1 пройдет в Дубае 25 января
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Трамп отреагировал на отказ Байдена помиловать самого себя
Популярное видео
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Гаджиев считает, что Селихов может присоединиться к топ-клубу РПЛ
Камоцци считает, что Селихов продолжит карьеру в РПЛ
В РПЛ стартовал второй регистрационный период сезона-2024/25
«Зенит» подписал Энрике и продал Клаудиньо, зачистка в «Спартаке» и «Динамо» без Бителло. Онлайн-таблица трансферов РПЛ
Кечинов — о Зимнем Кубке РПЛ: «Очень полезен. Участвуют одни из лучших команд лиги»
Жемчужина «Фламенго», которой удалось превзойти рекорд Винисиуса Жуниора. Бразильский талант близок к переходу в ЦСКА
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя