В «Пари НН» оценили трансферную кампанию клуба зимой

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» высказался о трансферной кампании клуба.

«Нас не устраивает результативная часть, отображенная в турнирной таблице. Мы должны быть выше. Цели у клуба есть, и они требуют от каждого члена клуба следовать им. Мы должны быть активны на трансферном рынке, чтобы добиваться поставленных целей», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Также генеральный директор «Пари НН» высказался об усилении атакующей линии клуба.

«Не сказал бы, что у нас перебор нападающих. Все-таки это была до настоящего времени не очень сильная сторона команды. Мы играли больше от обороны. Мы хотим работать в атаку, этого хочет наш зритель. Игра команды должна становиться интереснее», — добавил Мелик-Гусейнов.

Зимой команду пополнили нападающие Александр Кокшаров и Вячеслав Грулев.

После 18 туров нижегородский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после возобновления сезона «Пари НН» сыграет дома с «Акроном» 1 марта.