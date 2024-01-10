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Сегодня, 10:15

В «Пари НН» опровергли информацию о близости трансфера Севикяна в «Краснодар»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника Эдгара Севикяна в «Краснодар». Ранее сообщалось, что «быки» близки к подписанию контракта с вингером «Пари НН».

«Краснодар и «Пари НН» близки к сделке по трансферу Севикяна? Мне об этом ничего неизвестно. Сегодня игрок летит на сбор с командой. Останется ли он в клубе до лета? Пока у нас нет такого предложения, чтобы его отпустить», — сказал Кондратов «СЭ».

В этом сезоне 22-летний Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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