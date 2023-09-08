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Сегодня, 20:20

В «Пари НН» опровергли информацию об интересе к Дзагоеву и Бистровичу

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе клуба к хорватскому полузащитнику ЦСКА Кристияну Бистровичу и бывшему хавбеку армейцев Алану Дзагоеву.

«Мы очень уважаем Алана Дзагоева, но его подписание не входит в наши планы, как и подписание Бистровича», — сказал Кондратов «СЭ».

Ранее о том, что «Пари НН» может подписать 33-летнего Дзагоева в случае продажи 20-летнего хавбека Ярослава Михайлова сообщало издание Metaratings.ru. О заинтересованности нижегородцев в Бистровиче писал журналист Иван Карпов.

Срджан Бабич, Хорхе Карраскаль, Виктор Давила. РПЛ, трансферы: защитник «Динамо» отправился в Италию, «Спартак» подписал Бабича

Алан Дзагоев
Кристиян Бистрович
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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16.09 00:00
Спартак – Сочи
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16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
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