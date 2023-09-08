В «Пари НН» опровергли информацию об интересе к Дзагоеву и Бистровичу

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе клуба к хорватскому полузащитнику ЦСКА Кристияну Бистровичу и бывшему хавбеку армейцев Алану Дзагоеву.

«Мы очень уважаем Алана Дзагоева, но его подписание не входит в наши планы, как и подписание Бистровича», — сказал Кондратов «СЭ».

Ранее о том, что «Пари НН» может подписать 33-летнего Дзагоева в случае продажи 20-летнего хавбека Ярослава Михайлова сообщало издание Metaratings.ru. О заинтересованности нижегородцев в Бистровиче писал журналист Иван Карпов.