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Сегодня, 13:50

В «Пари НН» опровергли информацию об интересе «Локомотива» к Майга

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о переговорах с «Локомотивом» по возможному обмену полузащитника Мамаду Майга на Константина Марадишвили. Ранее о таком варианте сообщал журналист Иван Карпов.

«Локомотив» не связывался с нами. Мы не в курсе этой истории. Расставаться с Мамаду мы не планируем», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В текущем сезоне Майга провел за «Пари НН» 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями. После 17 туров «Пари НН» занимает девятую строчку, набрав 24 очка.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
Константин Марадишвили
Мамаду Майга
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