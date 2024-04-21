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Сегодня, 16:21

Гендиректор «Пари НН» — о разгроме от «Динамо»: «Сегодня что-то не получилось»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение от «Динамо» (1:4) в матче 25-го тура РПЛ.

«Игра не получилась. Мы это признаем. Выводы будут сделаны. Соотвествующие решения тоже приняты внутри клуба. Сейчас надо дать команде отдышаться, готовиться к следующему туру, который пройдет в среду. Команда сильная, уверенная в себе. Но сегодня что-то не получилось. Оперативно разберемся в этом вопросе. Конечно, будут поправочные действия», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Динамо» набрало 41 очко и занимает третье место в чемпионате России. Отставание бело-голубых от идущего на второй позиции «Краснодара» составляет 5 очков, от лидирующего «Зенита» — 6 баллов.

«Пари НН» с 28 очками сохраняет 10-ю строчку в турнирной таблице. Нижегородцы потерпели четвертое поражение подряд.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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