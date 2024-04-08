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Сегодня, 11:29

Генеральный директор «Пари НН»: «Юран явится на заседание КДК, пояснит свои слова. Но никакого оскорбления судей не было»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС пригласить главного тренера нижегородцев Сергея Юрана на ближайшее заседание.

«Эта ситуация вызывает только улыбку. Раздули большого слона. Думаю, у Юрана это тоже вызывает лишь улыбку. Если его пригласили, он явится на заседание, пояснит свои слова. Но никакого оскорбления судей не было», — сказал Мелик-Гусейнов.

В понедельник, 8 апреля, председатель КДК Артур Григорьянц заявил «СЭ», что комитет рассмотрит поведение Сергея Юрана после матча с «Краснодаром» (3:4) в 23-м туре РПЛ. После игры Юран, находясь в подтрибунном помещении, раскритиковал судей встречи, используя нецензурные выражения.

«Пари НН» за 22 матча набрал 28 очков и располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
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