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Сегодня, 14:35

В «Пари НН» ответили, как прожить почти три месяца без российского футбола

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Фото ФК «Пари НН»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» рассказал, как пережить зимнюю паузу в РПЛ.

«У нас жизнь ни на день не останавливается, мы работаем как с болельщиками, так и в других разных форматах. Мы выстраиваем вертикаль работы клуба, очень много задач, начиная от юридически, заканчивая организационными. За эти три месяца нужно не просто бумажки оформить, а выстроить работу всей вертикали нижегородского футбола. Мы, как и ребята, не отдыхаем. Всего две недели отпуска, а дальше работать, работать и еще раз работать», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» с 24 очками после 18 туров располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после зимней паузы нижегородцы встретятся с «Факелом». Матч пройдет 3 марта.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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