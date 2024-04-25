Генеральный директор «Пари НН» о доверии к Юрану: «Не стал бы говорить, что только один человек виноват в результатах»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о доверии к главному тренеру клуба Сергею Юрану.

В среду, 24 апреля нижегородцы дома уступили «Локомотиву» (2:3) в перенесенном матче 21-го тура РПЛ, потерпев 5-е поражение кряду в чемпионате.

«Мы наши отношения не измеряем степенью доверия или недоверия. Если получается, все окей. Если что-то не получается, принимать огульные решения нельзя — нужно разбираться и искать причину. Да, эти причины сложились в негативную цепочку для клуба, пять проигрышей подряд. Мы не считаем, что эта причина только в главном тренере. Есть факторы, на которые он не может повлиять. В частности, травмы, которые получили наши игроки во время матчей. Особенности нашей инфраструктуры, мы делаем на это поправку. Не стал бы говорить, что только один человек виноват в результатах. Надо ко всему относиться хладнокровно», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

На данный момент «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

28 апреля нижегородцы проведут выездную встречу с «Ахматом».