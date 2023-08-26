В «Пари НН» ответили на вопрос о возможной встрече с судьями: «Мы готовы принять арбитров»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос, нуждается ли команда во встрече с арбитрами.

«Любой клуб нуждается в разъяснении. Мы должны больше коммуницировать с футболистами. Может, даже на поле объяснить, что произошло. Еще пять лет назад такое было. Футболистам нужно объяснять, что случилось. В порыве эмоций наши ребята получали карточки. Если будут объяснения, может быть, будет меньше вопросов, обсуждений.

Если есть такая возможность, мы готовы принять арбитров. Общение через прессу — достаточно своеобразное», — сказал Кондратов.

26 августа «Пари НН» дома сыграет против «Ростова» в рамках 6-го тура РПЛ. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.