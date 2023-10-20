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Сегодня, 16:20

В «Пари НН» ожидают около 400 болельщиков на матче со «Спартаком»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «СЭ», что клуб организовал автобусы в Москву для болельщиков на матч 12-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Мы организовали четыре автобуса по 50 мест в каждом. Ожидаем, что еще кто-то приедет своим ходом. Думаю, если брать весь гостевой сектор, то будет около 300-400 болельщиков», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

22 октября «Спартак» встретится с «Пари НН» в рамках 12 тура РПЛ. Начало — в 14.00 по мск.
После 11 матчей «Пари НН» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Лидирует — «Краснодар» (27 очков).

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