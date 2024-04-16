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Сегодня, 00:57

В «Пари НН» планируют в ближайшие годы отказаться от финансирования регионом

Сергей Разин
корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал о финансировании клуба.

«В Нижнем Новгороде не очень хорошая история футбольных клубов, которые часто банкротились и исчезали, поэтому для региона было важно, чтобы наша работа была в долгую. В этом мы сошлись, потому что это для главного партнера тоже важно работать не один-два сезона. Бюджет пока не полностью состоит из спонсорских денег, но уже две трети — деньги не бюджетные. Думаю, в течение трех лет мы закончим этот вопрос и уже полностью будем обходиться без денег из регионов. Мы к этому готовы и, думаю, этого добьемся», — сказал Кондратов в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

На данный момент «Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 28 очков.

ФК Нижний Новгород
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