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Сегодня, 15:46

В «Пари НН» поддержали отказ РФС от перехода в Азию: «Еврокубки откроются, и тогда опять переходить в Европу?»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил «СЭ» на вопрос об отказе исполкома Российского футбольного союза (РФС) от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Решение было принято на заседании исполкома РФС, который состоялся в среду, 20 декабря.

«Я думаю, что это правильное решение. Не нужно метаться то в одну, то в другую сторону. Рано или поздно еврокубки откроются для нас, и тогда что, опять переходить из Азии в Европу? Лучше работать в том же формате по тем же самым принципам, на том же самом уровне, который соответствует УЕФА, не снижая темпов и качества. Да, придется подождать, когда эти ворота будут открыты. Тем не менее я считаю, что это правильное решение», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Футбол
РФС
ФК Нижний Новгород
УЕФА
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