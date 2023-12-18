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Сегодня, 12:34

В «Пари НН» подтвердили интерес к полузащитнику «Краснодара» Ленини

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Данил Пруцев и Кевин Ленини.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе нижегородского клуба к полузащитнику «Краснодара» Кевину Ленини.

«Мы оцениваем потенциал игроков, находящихся как в российских, так и в зарубежных командах. На данный момент мы пока не делали никому предложений. Возможно, Сергей Николаевич как-то высказывался публично в отношении того, кто ему нравится, кто подойдет под его схему игры, кто наиболее впишется в команду, но каких-либо переговоров по Ленини мы пока не ведем. Интересен ли он нам? Скажем так: не только он», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее об интересе «Пари НН» к Ленини сообщил «РБ Спорт».

Сообщалось, что футболист может покинуть «Краснодар» в зимнее трансферное окно, так как получает не так много игровой практики, а в последних восьми матчах чемпионата провел на поле только одну минуту.

В этом сезоне Ленини провел 15 матчей в составе «Краснодара», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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