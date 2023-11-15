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Сегодня, 19:13

В «Пари НН» подтвердили интерес к Севикяну со стороны европейских клубов

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Эдгар Севикян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику Эдгару Севикяну со стороны европейских команд.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил об интересе французского «Нанта» к футболисту.

«Не проходит и недели, чтобы кто-то не обращался к нам по Эдгару. У нас есть много предложений. Речь в том числе и про европейские клубы. Мы развиваем наших игроков и развиваемся сами. Если придем к взаимному пониманию, что кому-то из наших игроков будет хорошо в другом клубе, то от этого мы тоже получим определенный импульс развития», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Севикян перешел в «Пари НН» в июле 2022 года на правах свободного агента. Контракт 22-летнего футболиста с нижегородским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Севикян провел 21 матч во всех турнирах, на его счету 7 голов. Всего за «Пари НН» он сыграл в 37 матчах, забил 8 мячей и стал автором 1 результативной передачи.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
Эдгар Севикян
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