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Сегодня, 15:08

В «Пари НН» подтвердили намерение выкупить Ермакова у ЦСКА

Зарина Халимхонова
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный выкуп полузащитника Никиты Ермакова, права на которого принадлежат ЦСКА.

«Да, планируем выкупить Ермакова у ЦСКА. Планы есть, но пока рано говорить об этом. Сначала ему нужно выполнить задачи, которые перед ним стоят. На какой срок планируем подписать? Пока нет решения внутри клуба», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ермаков является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду армейцев футболист сыграл 41 матч, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

В январе 2024 года 21-летний игрок перешел в «Пари НН» на правах аренды, отыграв за нижегородцев 6 встреч.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Давид Мелик-Гусейнов
Никита Ермаков
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