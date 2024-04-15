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Сегодня, 20:13

В «Пари НН» подтвердили разрыв крестообразной связки у Майга

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давил Мелик-Гусейнов рассказал «СЭ» о травме полузащитника Мамаду Майга.

Ранее «СЭ» сообщил, что Майга порвал крестообразную связку в матче 24-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3). До этого в игре 23-го тура против «Краснодара» (3:4) аналогичную травму получил другой полузащитник нижегородцев Константин Марадишвили.

«У Мамаду разрыв крестообразной связки. Скорее всего, пойдем по тому же сценарию, как и с Марадишвили, проведем операцию в Германии. В этом сезоне Мамаду больше не сыграет. Но постараемся максимально ускорить его восстановление», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В сезоне-2023/24 29-летний Майга провел в составе «Пари НН» 24 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Футболист — уроженец Мали, но у него также есть российское гражданство.

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