В «Пари НН» пошутили о желании вступить в Суперлигу

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов пошутил, что клуб планирует подать заявку на участие в Суперлиге.

«Обязательно подадим заявку от нашего клуба на участие в Суперлиге. Постучимся к ним в двери, а вдруг откроют», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

После 18 туров нижегородцы с 24 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.