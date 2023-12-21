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Сегодня, 18:24

В «Пари НН» пошутили о желании вступить в Суперлигу

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Пари НН».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов пошутил, что клуб планирует подать заявку на участие в Суперлиге.

«Обязательно подадим заявку от нашего клуба на участие в Суперлиге. Постучимся к ним в двери, а вдруг откроют», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

После 18 туров нижегородцы с 24 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

Источник: Telegram-канал «ДавидМГ»
Футбол
Суперлига (футбол)
ФК Нижний Новгород
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