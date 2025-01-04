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В «Пари НН» поздравили Романцева с днем рождения: «Мы благодарены судьбе, что у нас есть возможность общаться с Олегом Ивановичем»

В «Пари НН» поздравили Романцева с днем рождения
Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» поздравил бывшего тренера «Спартака» и нынешнего советника нижегородского клуба Олега Романцева с днем рождения. 4 января ему исполнилось 71 год.

«Мы очень уважаем и ценим Романцева. Это, действительно, великий футболист, великий тренер. Он полностью отдает себя своей профессии. Нет такого, чтобы он ее задвигал на второй план. Даже находясь в пенсионном возрасте, Олег Иванович бодр и приоритет отдает своему активному образу жизни. Мы, как клуб, поддерживаем отношения с Олегом Ивановичем. Общаясь с ним, мы видим здравомыслящего, крепкого душой и телом человека. Мы благодарены судьбе, что у нас есть возможность общаться с Олегом Ивановичем», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Романцев дважды тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

Олег Романцев
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
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