В «Пари НН» поздравили Романцева с днем рождения: «Мы благодарены судьбе, что у нас есть возможность общаться с Олегом Ивановичем»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» поздравил бывшего тренера «Спартака» и нынешнего советника нижегородского клуба Олега Романцева с днем рождения. 4 января ему исполнилось 71 год.

«Мы очень уважаем и ценим Романцева. Это, действительно, великий футболист, великий тренер. Он полностью отдает себя своей профессии. Нет такого, чтобы он ее задвигал на второй план. Даже находясь в пенсионном возрасте, Олег Иванович бодр и приоритет отдает своему активному образу жизни. Мы, как клуб, поддерживаем отношения с Олегом Ивановичем. Общаясь с ним, мы видим здравомыслящего, крепкого душой и телом человека. Мы благодарены судьбе, что у нас есть возможность общаться с Олегом Ивановичем», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Романцев дважды тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.