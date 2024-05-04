В «Пари НН» прокомментировали назначение Илича на пост главного тренера

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал назначение сербского специалиста Саша Илича на пост главного тренера. Контракт с Иличем рассчитан до лета 2025 года.

«Саша не только легенда сербского, но и мирового футбола. Этот человек — космополит с большой буквы. Очень ценно, что его знания и опыт есть в нижегородской области. Мы собираемся поднять выше планку нижегородского футбола. Саша погружен во все наши стратегические ожидания. Сегодня он приступит к тренировкам.

Вместе с Юраном ушли еще три тренера. Клуб не может быть оголенным, и при любой такой ситуации у нас есть свой тренерский штаб. Штаб Саши Илича дополнит его. Это нормальная практика даже для топ-клубов», — рассказал Мелик-Гусейнов.

Илич стал тренером в 2019 году. В ходе карьеры специалист работал в «Чукаричках» и софийском ЦСКА. С октября прошлого года серб возглавляет афинский «Атромитос».

Ранее руководство «Пари НН» отправило в отставку Сергея Юрана с поста главного тренера клуба. Нижегородцы под его руководством проиграли все 6 матчей в весенней части сезона РПЛ.