Гендиректор «Пари НН» — о ничьей со «Спартаком»: «Это было золотое очко»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» высказался о ничьей в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Считаю, что парни хорошо отработали. Команду большую часть подготовительного цикла вел Хазов. Саша Илич только вчера присоединился к команде. Тем не менее он ввел определенные коррективы. Безусловно, сегодня я увидел их на поле. Команда билась до последней минуты и показала хороший футбол. Насколько важно было реабилитироваться после серии поражений? Очень важно. Это было золотое очко. Очень важный матч для нас. Да, победы не случилось. Но мы и не проиграли: как и по игре, так и в целом команда сплотилась», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку. Нижегородцы провели первый матч под руководством нового главного тренера Саши Илича.

11 мая «Спартак» на своем поле примет «Краснодар», а «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».