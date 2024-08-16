Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:15

Спортдир «Пари НН» — о трансфере Ожеговича: «Где вы возьмете российского нападающего, который за сезон забивает 16 мячей?»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Telegram Дзен

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» прокомментировал подписание нападающего Огнена Ожеговича.

— Огнен Ожегович — хорошо знакомый нашему тренеру 30-летний нападающий. В прошлом сезоне в Греции с 16 голами стал третьим бомбардиром. Правда, часть с пенальти, но их тоже еще надо забить, как показывает старт сезона в РПЛ. Это не игрок перспективы, а футболист, который должен дать результат здесь и сейчас. Где вы возьмете российского нападающего, который за сезон забивает 16 мячей? Сколько он будет стоить? За такого наши топ-клубы будут драться. Это не наша полка, как мы говорим в селекционном департаменте, — сказал Удальцов «СЭ».

30-летний серб перешел в «Пари НН» в летнее трансферное окно. Он забил 1 гол в 6 матчах за нижегородцев во всех турнирах.

Удальцов стал спортивным директором нижегородского клуба в июне этого года. После 4 туров «Пари НН» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Александра Удальцова читайте на сайте «СЭ»

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Александр Удальцов
1
0
Читайте также
Фигуристка Зинина призналась в трех попытках суицида и изнасилования
Форвард Варагян после травмы готовится к сезону-2024/25 с командой ВХЛ «Магнитка»
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Убрал вратаря в овертайме – рискуешь остаться без очков. Что за новое правило придумали в КХЛ и зачем оно нужно
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Пари НН» прокомментировали судейство в матче с «Динамо» из Махачкалы

В «Оренбурге» рассказали, когда будет прооперирован Флорентин