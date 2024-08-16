Спортдир «Пари НН» — о трансфере Ожеговича: «Где вы возьмете российского нападающего, который за сезон забивает 16 мячей?»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» прокомментировал подписание нападающего Огнена Ожеговича.

— Огнен Ожегович — хорошо знакомый нашему тренеру 30-летний нападающий. В прошлом сезоне в Греции с 16 голами стал третьим бомбардиром. Правда, часть с пенальти, но их тоже еще надо забить, как показывает старт сезона в РПЛ. Это не игрок перспективы, а футболист, который должен дать результат здесь и сейчас. Где вы возьмете российского нападающего, который за сезон забивает 16 мячей? Сколько он будет стоить? За такого наши топ-клубы будут драться. Это не наша полка, как мы говорим в селекционном департаменте, — сказал Удальцов «СЭ».

30-летний серб перешел в «Пари НН» в летнее трансферное окно. Он забил 1 гол в 6 матчах за нижегородцев во всех турнирах.

Удальцов стал спортивным директором нижегородского клуба в июне этого года. После 4 туров «Пари НН» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Александра Удальцова читайте на сайте «СЭ»