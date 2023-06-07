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В «Пари НН» прокомментировали разгромную победу над «Родиной» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал победу над «Родиной» (3:0) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Результат хороший, но впереди ответный матч. Пока преждевременно радоваться. Мы добились уверенной победы здесь. Мы теперь это должны сделать и в Нижним Новгороде на глазах своих болельщиков. Понятно, что команде труднее побеждать, потому что тренируется и играет на натуральном поле. Но добились результата, это главное», — сказал Измайлов «СЭ».

Ответная игра состоится в Нижнем Новгороде 10 июня. Начало — в 14.30 мск.

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