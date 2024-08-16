В «Пари НН» прокомментировали слухи о снижении премиальных

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» отреагировал на слухи о снижении премиальных в клубе.

— В Telegram--каналах писали, что в «Пари НН» снизили премиальные и экономят на всем.

— Это абсолютная неправда. Мы несколько изменили систему премирования, но главным образом в большую сторону. Разве что в Кубке если победа по пенальти, но команда не вышла из группы, то какой в ней толк? Мы хотим поощрять за достижение результата. И в РПЛ чем выше занятое место, тем выше бонусы. Хотя и премии за отдельные победы никто не отменял, они не стали меньше. Провели собрание на эту тему, футболисты поддержали подход. Они понимают, что поощрение за результат справедливо. Вообще у нас хорошие премиальные на уровне премьер-лиги, игроки это знают, они общаются между собой. Сделали двойные бонусы за победы над определенными командами. Ввели повышение в случае трех побед подряд. Если судить по прошлому полугодию, то это выглядело смело, но сейчас два выигрыша подряд есть — футболистам есть о чем подумать в Краснодаре в следующем туре. Плюс привели в порядок систему премирования для персонала команды. Я сам, как человек, который больше 20 лет на различных должностях в футболе, понимаю, как важны не только футболисты, но и единство тех, кто им помогает, — врачей, массажистов, администраторов. Каждый сотрудник должен чувствовать свою значимость, понимать ответственность за результат. Я недолго в клубе нахожусь, но уже некоторые шаги предприняли в том числе в плане медицины, закупаем оборудование. Привлекли двух новых сотрудников — реабилитолога и массажиста. Хорошие ребята! Один из Краснодара, второй из Тулы. Игроки высокого уровня требуют соответствующего подхода. Медицинское направление здорово работает в команде, никаких вопросов нет. Не все сразу, но улучшения за столь короткий отрезок времени есть. Так что разговоры об экономии на всем — какая-то глупость. Мы получаем все, что нам требуется, — и по персоналу, и по премиям, и по логистике, и по сборам. Мы, например, один из немногих клубов, кто провел летнюю подготовку за границей в понятных главному тренеру условиях, с возможностью провести много контрольных игр, — сказал Удальцов «СЭ».

Удальцов стал спортивным директором нижегородского клуба в июне этого года. После 4 туров «Пари НН» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Александра Удальцова читайте на сайте «СЭ».