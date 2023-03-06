В «Пари НН» прокомментировали возможность приглашения полузащитника «Ганновера» Ондуа

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Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов прокомментировал возможное приглашение в команду полузащитника «Ганновера» Гаэля Ондуа.
«Не хотим ли пригласить Ондуа? Знаем такого игрока, видел на чемпионате мира случай с бутсами. На данный момент команда укомплектована. Дальше — посмотрим», — приводит Sport24 слова Кудряшова.
Ондуа является воспитанником «Локомотива» и ЦСКА. 27-летний футболист имеет российское гражданство. На чемпионате мира в Катаре он сыграл за сборную Камеруна в бутсах с триколором.