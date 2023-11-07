В «Пари НН» прокомментировали взлом клубного Telegram-канала: «В суд не пойдем, но претензии озвучим»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» случаи взлома его личного Telegram-канала и официального Telegram-канала команды, которые произошли 6 ноября.

«Произошел взлом, но каналы нам вернули. Мы передали всю информацию в службу безопасности. Они отрабатывают эту историю, чтобы настройки наших информационных ресурсов клуба соответствовали максимальному уровню безопасности.

Надеемся, что такое больше не повторится. Пока не знаем, кто это сделал. Если мы узнаем, кто это сделал, то человек понесет определенное наказание. В суд, конечно, не пойдем, но претензии человеку или группе людей, которые это сделали, мы озвучим», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (20 очков). В 15-м туре нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».