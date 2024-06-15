В «Пари НН» рассказали, с кем команда сыграет на летних сборах

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о летних сборах команды. Футболисты отправятся в Сербию для подготовки к сезону-2023/24.

«Сначала команда соберется на нашей спортивной базе на Бору. Медики проведут углубленный медицинский осмотр, а тренерский штаб — установочные мероприятия. И через несколько дней ребята отправятся в Златибор», — сообщил Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Во время сборов команда проведет пять контрольных матчей:

30.06.2024 — «Слобода» (Сербия)

04.07.2024 — «Арсенал» Тиват (Черногория)

07.07.2024 — «Нови-Пазар» (Сербия)

10.07.2024 — «Младост ГАТ Нови Сад» (Сербия)

11.07.2024 — «Железничар» (Босния и Герцеговина)

По итогам сезона-2023/24 команда сохранила место в РПЛ, в стыковых матчах сумев переиграть тульский «Арсенал».