В «Пари НН» рассказали, что доверяют главному тренеру Иличу

Сегодня, 10:37
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о кредите доверия к главному тренеру команды Саше Иличу.
— Насколько высок кредит доверия к Иличу?
— Это даже не обсуждается. Никаких кредитов, никаких доверий-недоверий. Саша работает с командой, и внутри клуба вопрос об изменении статуса главного тренера даже не обсуждается, — цитирует Гусейнова «РБ Спорт».
«Пари НН» проиграл первые два матче на старте нового сезона РПЛ.
46-летний Илич возглавил «Пари НН» в начале мая. Серб стал первым иностранным тренером в истории клуба.