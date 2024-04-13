В «Пари НН» рассказали, что предлагали перенести матч с «Оренбургом» на резервный стадион

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что клуб обращался в РПЛ и РФС с просьбой перенести матч 24-го тура чемпионата страны с «Оренбургом» на резервный стадион.

«Команда готовилась штатно, готова выходить на поле, биться. До этого мы направили письмо в адрес лиги, руководства РФС о нашей обеспокоенности и предложении помощи, мы хотели предложить помощь «Оренбургу», предложить перенести матч на резервный стадион и оплатить расходы обеих команд. Но коллеги сказали, что у них все в порядке. В том числе риски, связанные с безопасностью и эпидемиологией, они исключили. Поэтому приняли решение, мы едем в Оренбург. На эту минуту матч состоится», — цитирует ТАСС гендиректора нижегородцев.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что оснований для отмены матча нет. По его словам, паводок в области не окажет влияния на проведение встречи.

Матч между «Оренбургом» и «Пари НН» пройдет на стадионе «Газовик» 14 апреля и начнется в 12.00 по московскому времени.