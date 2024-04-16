В «Пари НН» рассказали, как выбрали Юрана главным тренером команды

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал о выборе Сергея Юрана главным тренером команды.

«Это первая кандидатура, когда главный спонсор вмешался. Была не самая простая ситуация после ухода Михаила Галактионова, команда валилась по результатам. Было видно, что нужен не тренер, который будет набивать шишки, а тот, кто умеет решать задачи о выживании в РПЛ. Были предложены кандидаты, среди которых был Юран. Уже на личной встрече Сергей Николаевич смог доказать, что он тот человек, который нужен. Он очень уверенный, и может этой увренностью заряжать команду и окружающих. В тот момент «Пари НН» нужен был человек, за которым команда пойдет», — сказал Кондратов в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

На данный момент «Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 28 очков.