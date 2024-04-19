В «Пари НН» рассказали, когда Марадишвили вернется в Россию

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о сроках возвращения полузащитника клуба Константина Марадишвили в Россию после операции на крестообразной связке, которая проводилась в Германии.

«Должен вернуться на днях. Все процедуры закончены. Ждем его скорейшего возвращения», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

24-летний Марадишвили получил травму в первом тайме игры 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:4).

В нынешнем сезоне россиянин отыграл 17 матчей во всех турнирах, забив 1 гол.