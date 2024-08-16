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Сегодня, 11:30

В «Пари НН» рассказали о драке между Боселли и Карапузовым

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о драке игроков нижегородцев Хуана Боселли и Владислава Карапузова.

— У вас в команде футболисты дерутся на тренировках?

— В единственном числе — драка. Хотя это слишком громко сказано. Вот в «Локомотиве» Евсеев в свое время встречал иностранцев — это был масштаб. А тут так... Дружеские пощечины. Никаких подлостей. Карапузов и Боселли эмоционально зацепились в игровом эпизоде. Илич среагировал, отстранил обоих от следующей игры. Я думаю, что сами ребята поняли, что неправильно себя повели, потому что уважение к партнерам — это важно. Получается, наказали сами себя. Хотя они через две минуты пожали друг другу руки, конфликт минимальный, — сказал Удальцов «СЭ».

Удальцов стал спортивным директором нижегородского клуба в июне этого года. После 4 туров «Пари НН» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Александра Удальцова читайте на сайте «СЭ»

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Александр Удальцов
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