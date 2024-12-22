В «Пари НН» рассказали о ходе переговоров с «Динамо» по Грулеву

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ходе переговоров с «Динамо» по трансферу нападающего Вячеслава Грулева.

«Мы не скрываем, что переговоры идут. Вячеслав хороший футболист, профессионал. Понятно, что он интересует не только наш клуб. Мы хотели бы, чтобы он перешел к нам. Переговоры ведутся. Но говорить, что все решено, преждевременно», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что 25-летний форвард может подписать контракт с нижегородцами до лета 2027 года.

Нападающий является воспитанником «Динамо», он выступает за основной состав команды с сезона-2017/18. В текущем сезоне на его счету 8 матчей и 1 гол во всех турнирах.