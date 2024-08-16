Спортдир «Пари НН» — о Магкееве: «Поможем ему вернуться на его истинный уровень»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» прокомментировал выступление футболиста нижегородцев Станислава Магкеева.

— Говорят, Магкеев не был готов играть полный матч и с удивлением обнаружил себя в стартовом составе.

— Как ему набирать форму, если не через игры? Мы понимали, когда брали Стаса в команду, что он пропустил достаточно серьезный срок из-за травмы. Это большой актив для нас — российский центральный защитник с серьезным опытом выступлений за большой клуб. Илич с первых дней это отмечал. Магкееву привычно играть в высокой линии обороны, так он действовал в «Локо». Он и сам готов, и партнерам подсказывает. Да, Стас не во всех матчах на сборах смог сыграть, тренерский штаб шел на определенный риск, выпуская его на поле, в итоге случилось небольшое повреждение. Слава богу, Магкеева быстро восстановили благодаря медицинскому штабу, он набирает форму. Я уверен, что Стас у нас будет играть. Российский центральный защитник — это большая редкость. Особенно в таком молодом для этой позиции возрасте. У нас должно получиться взаимовыгодное партнерство: мы поможем Магкееву вернуться на его истинный уровень, а он поможет нам, — сказал Удальцов «СЭ».

Удальцов стал спортивным директором нижегородского клуба в июне этого года. После 4 туров «Пари НН» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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