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Сегодня, 08:15

В «Пари НН» рассказали о появлении клубного психолога после матча с ЦСКА

Дмитрий Барулев
Корреспондент
ЦСКА — «Пари НН».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в интервью «СЭ» объяснил неудачные выступления нижегородцев на выезде в текущем сезоне РПЛ.

— Почему «Пари НН» такая домашняя команда?

— Мы активно работаем над этим. Дома меньше давления. А в гостях ребята пока не справляются — ноги трясутся. Это было особенно видно с ЦСКА. Игра давалась, но сами ее упустили. Сказывается давление из-за столь высокого места в таблице, которое команда никогда ранее не занимала. Сейчас мы наняли клубного психолога, активно занимаемся этой историей. Думаю, весной увидим совершенно другую команду.

— Когда появился психолог?

— После матча с ЦСКА. Он проводит работу с каждым из футболистов. Смотрит, как игрок себя ведет в обычной жизни, как он действует под давлением. Потом мы должны привести поведение под давлением на поле к тому же знаменателю, что и в обычной жизни. Это большая работа. Мы понимаем, у кого какие проблемы. Каждый футболист имеет возможность обратиться к клубному психологу и по своим личным проблемам.

— Юран тоже общается с психологом?

— При желании он может. Понятно, что появление психолога с ним согласовано. Они общались, и Сергей Николаевич допустил его к работе в команде.

«Пари НН» с 24 очками после 18 туров располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после зимней паузы нижегородцы встретятся с «Факелом».

Дмитрий Кондратов. «Компенсация за Юрана — 200 миллионов. У нас рабов нет». Интервью босса «Пари НН»

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