Гендиректор «Пари НН» — о поиске вратаря: «У нас несколько игроков в шорт-листе. Все успешно прошли УМО»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о возможном переходе вратаря Никиты Медведева в клуб.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что 29-летний Медведев успешно прошел медосмотр для перехода в «Пари НН».

«У нас есть несколько вратарей в шорт-листе, которыми мы интересуемся. И все они на данный момент успешно прошли углубленный медицинский осмотр. Может произойти все что угодно», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В прошедшем сезоне Медведев провел за «Ростов» 17 матчей во всех турнирах, пропустил 21 гол и трижды сыграл на ноль. Контракт вратаря с «Ростовом» истек по окончании сезона-2023/24.