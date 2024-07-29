Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:20

В «Пари НН» рассказали о работе Романцева советником клуба

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал роль бывшего тренера «Спартака» Олега Романцева в жизни клуба.

70-летний Романцев занимает пост советника нижегородского клуба с декабря 2023 года.

«Про советы не могу сказать, потому что это клубная история. Общаемся довольно часто, Олег Иванович приезжал несколько раз и публично, и не публично. Дает очень правильные и мудрые советы, потому что зачастую в спешке самое гениальное не можешь сформулировать. Оно простое, оно на поверхности, и Олег Иванович со своим опытом может очень быстро отсеять шелуху, отделить зерна от плевел и выдать совет, который будет максимально целевым, без воды, без непонятных смыслов», — цитирует Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

«Пари НН» проиграл «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3) в двух стартовых турах РПЛ. В следующем матче команда Саши Илича на выезде сыграет с «Ахматом» в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится 31 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
1
Обсудить
Читайте также
Кто не одинок в олимпийской деревне? Главные пары в Париже-2024
Мирра Андреева проиграла Линетт на старте Олимпиады
Украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
Милей отказался признать победу Мадуро на выборах в Венесуэле
Глава МИД Израиля Кац пригрозил Эрдогану повторением участи Саддама Хусейна
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

КДК накажет нападающего «Факела» Маркова за удаление в матче с «Акроном»

Мелик-Гусейнов объяснил неудачный старт сезона для «Пари НН» не до конца укомплектованным составом