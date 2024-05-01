В «Пари НН» рассказали о шорт-листе на должность главного тренера команды

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос «СЭ» о шорт-листе на должность главного тренера нижегородцев.

После поражения от «Ахмата» (1:5) в 26-м туре РПЛ Сергей Юран покинул пост главного тренера.

«Шорт-лист состоит преимущественно из специалистов из России? Нет никакого преимущества. Есть резюме, которое мы рассматриваем. Если специалист нам подходит по своему видению, куда мы должны двигаться, то он и будет в приоритете», — сказал Кондратов «СЭ».

Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года. 29 апреля 2024 года нижегородский клуб объявил об увольнении 54-летнего специалиста.

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 28 очками в 26 матчах.