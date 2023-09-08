Председатель совета директоров «Пари НН»: «С Юраном все хорошо, но форсировать возвращение не готовы»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов заявил «СЭ», что клуб не намерен форсировать возвращение главного тренера Сергея Юрана к работе.

«Мне бы не хотелось комментировать диагноз. Сергей Николаевич сам расскажет, если захочет

Сейчас уже все хорошо, очень надеемся, что на следующий неделе вернется к работе. Но форсировать возвращение к работе не готовы. Отдыхает», — сказал Кондратов «СЭ».

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале рассказал, что тренер «Пари НН» Сергей Юран ночью перенес экстренную операцию.

«Пари НН» в гостях сыграет с «Динамо» в восьмом туре РПЛ. Игра пройдет в следующую пятницу, 15 сентября.