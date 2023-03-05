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Сегодня, 16:41

В «Пари НН» рассказали, почему Глушаков пропустил матч с «Зенитом»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов рассказал, почему полузащитник команды Денис Глушаков не принял участия в матче 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:3).

«Глушаков пропустил матч с «Зенитом» по причине травмы. У него микроповреждение. Я не тренер, поэтому не могу назвать ближайшие сроки, когда мы сможем увидеть Дениса на поле. Думаю, к Кубку будет готов», — приводит Sport24 слова Кудряшова.

36-летний Глушаков присоединился к нижегородской команде 10 февраля и 27 февраля дебютировал за клуб в четвертьфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Звезды» (2:0).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-05-v-pari-nn-obyasnili-pochemu-glushakov-propustil-match-s-zenitom
Денис Глушаков
ФК Зенит
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