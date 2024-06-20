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Сегодня, 12:47

В «Пари НН» рассказали, почему проведут сборы в Сербии

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, почему команда проведет тренировочные сборы в Златиборе (Сербия).

«Почему выбрали Сербию? Сейчас в Турции жарко. Не хочется, чтобы тренировочный процесс превращался в ранние утренние или поздние вечерние вылазки. Мы говорим о полноценном тренировочном процессе, который должен идти максимально на пользу игрокам и тренерскому штабу. Поэтому Турция отпала сразу же. А на нашей базе сейчас обновление полей, которое не проводилось с 2018 года. Лето — это время года, когда это должно происходить. В этом году благодаря губернатору и области были найдены ресурсы, чтобы обновить газоны на нашей тренировочной базе. Чтобы по возращению команды в Россию все было хорошо. Поэтому этим летом технически мы не могли провести сборы в Нижнем Новгороде», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Во время сборов команда проведет пять контрольных матчей.

По итогам сезона-2023/24 команда сохранила место в РПЛ, в стыковых матчах переиграв тульский «Арсенал».

ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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