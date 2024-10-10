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Сегодня, 12:45

В «Пари НН» рассказали, почему решили пригласить Виктора Гончаренко

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов объяснил выбор в пользу тренера Виктора Гончаренко после отставки Саши Илича.

— Правда ли, что вы вели переговоры с Владимиром Слишковичем, но он предпочел «Оренбург»?

— Мы общались с рядом кандидатов, в том числе со Слишковичем, а решение принимали как по итогам личного общения, так и после комплексной оценки тренеров по множеству параметров.

— Чем привлек вариант с Гончаренко?

— Гончаренко — самый статусный тренер, который когда-либо работал в Нижнем Новгороде. Виктор Михайлович умеет делать крепкие авторские команды, которые привлекают своей игрой. Богатый опыт работы в больших клубах тоже нам поможет — нам необходимо развиваться в том числе организационно, вне футбольного поля. Мы уверены в нашем выборе.

Виктор Гончаренко. «Гончаренко умеет делать крепкие авторские команды, которые привлекают своей игрой». Спортивный директор «Пари НН» — о смене тренера

— Не смущало, что при нем «Урал» практически вылетел?

— Нет. Мы глубоко проанализировали проблематику этого вылета и сами, и с Виктором Михайловичем. Понимаем ее причины и уверены, что эта история сделала Гончаренко только сильнее. По игре по ходу сезона «Урал» явно не заслуживал вылета и выглядел достаточно сильно по всем метрикам.

Илич ушел в отставку с поста тренера «Пари НН» 5 октября. 9-го числа клуб возглавил Гончаренко.

РПЛ
ФК Нижний Новгород
Александр Удальцов
Виктор Гончаренко

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