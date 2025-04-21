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Сегодня, 19:44

В «Пари НН» рассказали подробности, почему руководитель «Динамо» Владивосток ударил игрока нижегородцев

Дарик Агаларов
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» рассказал подробности конфликта между футболистом Антоном Мухиным и руководителем «Динамо» Владивосток Эдуардом Сандлером.

Игрок перешел во владивостокский клуб на правах аренды в феврале и провел за команду шесть матчей.

— Как сейчас обстоят дела у Антона Мухина?

— Он находится там на больничном. В начале недели должны выписать. Позже он пройдет соответствующие юридические процедуры, связанные с допросом, после этого мы будем его отзывать.

— С вашей стороны были требования увольнения либо иного наказания для руководителя «Динамо» Владивосток?

— Это не в нашей компетенции. Есть правоохранительные органы, которые дают этому оценку. Нужно разобраться, обе стороны выслушать.

— Что говорит футболист? Из-за чего его ударили?

— Антон подтвердил все написанное. Произошло недопонимание. Футболист не понял, что это руководитель. Они просто до этого не были знакомы. Руководитель на это обиделся. Как-то из-за этого у них все и закрутилось.

Полузащитник &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; Антон Мухин.Жесть: президент «Динамо-Владивостока» избил 19-летнего футболиста из-за конфликта в бане. У игрока — сотрясение мозга

9 апреля Антон Смирнов, агент 19-летнего футболиста Мухина, сообщил в своем Telegram-канале, что управляющий «Динамо» Эдуард Сандлер избил игрока в общественной бане. У Мухина была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, он проходит амбулаторное лечение в больнице Владивостока. Футболист подал заявление на Сандлера в полицию.

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ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Александр Удальцов
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