В «Пари НН» рассказали подробности, почему руководитель «Динамо» Владивосток ударил игрока нижегородцев

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» рассказал подробности конфликта между футболистом Антоном Мухиным и руководителем «Динамо» Владивосток Эдуардом Сандлером.

Игрок перешел во владивостокский клуб на правах аренды в феврале и провел за команду шесть матчей.

— Как сейчас обстоят дела у Антона Мухина?

— Он находится там на больничном. В начале недели должны выписать. Позже он пройдет соответствующие юридические процедуры, связанные с допросом, после этого мы будем его отзывать.

— С вашей стороны были требования увольнения либо иного наказания для руководителя «Динамо» Владивосток?

— Это не в нашей компетенции. Есть правоохранительные органы, которые дают этому оценку. Нужно разобраться, обе стороны выслушать.

— Что говорит футболист? Из-за чего его ударили?

— Антон подтвердил все написанное. Произошло недопонимание. Футболист не понял, что это руководитель. Они просто до этого не были знакомы. Руководитель на это обиделся. Как-то из-за этого у них все и закрутилось.

9 апреля Антон Смирнов, агент 19-летнего футболиста Мухина, сообщил в своем Telegram-канале, что управляющий «Динамо» Эдуард Сандлер избил игрока в общественной бане. У Мухина была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, он проходит амбулаторное лечение в больнице Владивостока. Футболист подал заявление на Сандлера в полицию.