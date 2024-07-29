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Сегодня, 10:42

В «Пари НН» рассказали, сколько новичков планируют подписать летом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о планах клуба на остаток летнего трансферного окна.

«Позиции не буду озвучивать, это наша внутренняя кухня. По количеству — до трех человек. Бюджет позволяет? Да», — цитирует Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Нижегородцы проиграли «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3) в двух стартовых турах РПЛ. В следующем матче команда Саши Илича на выезде сыграет с «Ахматом» в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится 31 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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