«Пари НН»: «Ростов» победил благодаря «домашнему» пенальти»

Сегодня, 21:14
В пресс-службе «Пари НН» оценили матч 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1). Встреча проходила на «Ростов Арене».
Победный гол забил Максим Осипенко с пенальти на 61-й минуте.
«Ростов» победил благодаря «домашнему» пенальти», — говорится в Telegram-канале «Пари НН».
После 16 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Нижний Новгород» идет на 9-й строчке, имея в активе на одно очко больше.
3 декабря ростовская команда сыграет с ЦСКА, «Пари НН» встретится с «Уралом» днем ранее.