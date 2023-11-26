«Пари НН»: «Ростов» победил благодаря «домашнему» пенальти»

В пресс-службе «Пари НН» оценили матч 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1). Встреча проходила на «Ростов Арене».

Победный гол забил Максим Осипенко с пенальти на 61-й минуте.

«Ростов» победил благодаря «домашнему» пенальти», — говорится в Telegram-канале «Пари НН».

После 16 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Нижний Новгород» идет на 9-й строчке, имея в активе на одно очко больше.

3 декабря ростовская команда сыграет с ЦСКА, «Пари НН» встретится с «Уралом» днем ранее.