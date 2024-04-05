В «Пари НН» согласны с дисквалификацией Гоцука: «Есть механизмы, благодаря которым можно оспорить решение. Пользоваться ими не будем»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать защитника Кирилла Гоцука на четыре матча чемпионата России.

«Мы с уважением относимся к решению КДК РФС. На заседании присутствовал Кирилл Гоцук, он давал пояснения о том, что происходило во время матча. Эпизод состоял из двух частей. По первой клуб принял решение не выносить на обсуждение, хотя у нас было основание. Мы решили сфокусироваться на второй части, где Кирилл сфолил. Хотим пожелать скорейшего выздоровления игроку «Балтики» Фамейе. И желаем Гоцуку за период дисквалификации не скиснуть, оставаться в тонусе. Мы знаем, что есть механизмы, благодаря которым можно оспорить решение КДК. Пользоваться ими не будем», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В матче 22-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Пари НН» (2:0) Гоцук ударил прямыми шипами в голень игроку калининградцев Джоэлю Фамейе. Игрок «Балтики» пропустит около четырех недель из-за травмы.