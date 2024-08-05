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5 августа, 23:37

В «Пари НН» согласны с критикой судейства по итогам матча с махачкалинским «Динамо»

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на призыв главы Дагестана Сергея Меликова провести разбирательство по итогам матча махачкалинского «Динамо» с нижегородцами (0:1).

После игры 3-го тура РПЛ некоторые решения главного арбитра встречи Яна Бобровского подверглись критике со стороны экспертов и СМИ. Бело-голубые проводили первый домашний матч РПЛ в своей истории.

«Согласен с тем, что, если есть вопросы, обязательно нужно их задавать. Всегда, когда у нас есть вопросы, мы их задаем. Но в ситуации, когда мы видим, что сами недотянули, у самих есть какие-то ошибки, разбираемся внутри. В частности после матча с «Рубином», который прошел совсем недавно, у наших болельщиков и футбольных функционеров были вопросы в отношении того, как судилась эта игра. Я не берусь комментировать, это не моя роль — говорить, много было ошибок или мало, этим должны заниматься специалисты.

Если махачкалинское «Динамо» обращается в соответствующие инстанции, они имеют на это право. Мы со своей стороны тоже зафиксировали несколько моментов в нашу сторону. Но повторюсь, что мы не имеем права говорить однозначно, что они были направлены против нас. Мы обязательно внутри обсудим — если они как-то повлияли на качество игрового процесса, тоже будем обращаться в ЭСК», — цитирует Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Махачкалинцы по итогам 3-х туров РПЛ занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 2 очка. «Пари НН» с 3 очками находится на 11-м месте.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Нижний Новгород
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