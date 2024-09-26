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Сегодня, 22:42

В «Пари НН» сомневаются в назначении Новикова на пост главного тренера

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В руководстве «Пари НН» разделились мнения относительно кандидатуры Кирилла Новикова на пост главного тренера команды, информирует Legalbet.

Некоторые из руководителей считают, что в нижегородском клубе должен работать тренер с регалиями. Ко всему прочему, нынешние результаты «Нефтехимика», который возглавляет 43-летний специалист, не впечатляют руководителей «Пари НН».

«Нефтехимик» после 11 туров Мелбет-Первой лиги идет на 12-м месте в таблице, набрав 13 очков. Ранее Новиков возглавлял московское «Динамо» (2019-2020).

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Кирилл Новиков

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