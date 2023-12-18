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Сегодня, 13:10

В «Пари НН» сообщили, что будут удивлять работой на трансферном рынке

Микеле Антонов
Корреспондент
Футболисты «Пари НН» празднуют забитый гол.
Фото ФК «Пари НН»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» высказался о слухах вокруг команды по поводу трансферов.

«Слухов почти столько же, сколько у «Спартака»? Мы громкая команда, обещали удивлять. И в зимнее, и в летнее трансферное окно мы будем это делать. Нам нужно усиливаться. Мы не хотим смотреть назад на стыки, мы хотим смотреть вверх турнирной таблицы», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

16 декабря «СЭ» сообщал, что «Локомотив» и «Пари НН» близки к договоренности по аренде полузащитника Константина Марадишвили.

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в РПЛ, «Пари НН» — на 9-й позиции (24).

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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